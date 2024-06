Polícia Civil prende três suspeitos de assalto a madeireira em Canela

Ação conjunta com a Brigada Militar apreendeu bens adquiridos com o dinheiro roubado pelo grupo

A Polícia Civil de Canela realizou, na manhã desta quinta-feira (20), ação policial em conjunto com a Brigada Militar para prender três suspeitos da prática de roubo a madeireira, ocorrido no dia 7 deste mês. Na ocasião, três homens armados chegaram no estabelecimento industrial, localizado no Bairro Distrito Industrial, utilizando roupas similares às usadas por policiais civis. Os criminosos simularam uma ação policial para abordar os responsáveis pela administração da madeireira, logo após os rendendo com armas de fogo. Na ocasião, dinheiro foi roubado do estabelecimento, que realizava o pagamento de seus funcionários no momento da chegada dos criminosos.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pelas investigações, informou que o inquérito policial que apura o roubo corre em sigilo junto ao órgão policial, mas detalhes a ação desta quinta-feira. A autoridade policial referiu que, além da prisão dos três suspeitos, foram realizadas buscas em cinco endereços ligados aos investigados, tendo sido apreendidos, ainda, três veículos, sendo dois deles utilizados para a prática do crime e outro que teria sido adquirido logo após o roubo com valores subtraídos da madeireira. Medeiros ainda destacou a troca de informações com a Brigada Militar desde o início das investigações pela Polícia Civil e agradeceu o apoio das guarnições militares na ação desta quinta-feira.

O Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, Diretor da 2ª Região Policial, destacou a rápida e eficiente resposta dada ao grave crime, cuja reprovabilidade é ainda mais acentuada pelo fato de os criminosos terem usados vestimentas falsas da Polícia Civil, o que constitui uma afronta à Instituição e aos órgãos de Segurança Pública como um todo. Também ressaltou a ação integrada entre Polícia Civil e Brigada Militar, conjugando esforços para que a ação tivesse o êxito esperado pela sociedade.

Os três suspeitos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Canela, e as investigações seguem sob sigilo.