Senador Heinze destina R$ 304 mil à Gramado para aquisição de uma van

Veículo será utilizado pela Secretaria da Saúde para o transporte de pacientes!

Entre os resultados obtidos pelo prefeito Nestor Tissot ao longo desta semana, no trabalho de articulação junto à lideranças políticas em Brasília, está a conquista de R$ 304.800,00 para a compra de uma van para a Secretaria da Saúde. O repasse da verba foi confirmado pelo senador Luis Carlos Heinze (PP), durante audiência com o chefe do Executivo gramadense na capital federal.

O prefeito Nestor Tissot faz um agradecimento especial ao senador Heinze, lembrando que o parlamentar é um grande parceiro de Gramado, auxiliando nas demandas do município sempre que solicitado. “É mais um equipamento de ponta que em breve estará disponível na frota da saúde para o atendimento da nossa comunidade, sendo utilizado para o transporte de pacientes que realizam importantes tratamentos em outras cidades”, avalia o prefeito Nestor Tissot.