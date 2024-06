Vereadores receberam Coordenador da Defesa Civil para atualizações da situação de Canela

Na tarde desta quinta-feira, 20, os vereadores Jerônimo Terra Rolim, Marcelo Savi, José Vellinho Pinto, Carla Reis, Luciano Melo, Jone Wulff, Emilia Fulcher, Alberi Dias e Carmen Lúcia de Moraes receberam na Câmara Municipal o coordenador de logística e operador do Sistema S2ID da Defesa Civil Municipal, Marcelo Fogaça Rodrigues.

Na oportunidade, Marcelo buscou apresentar aos vereadores, de maneira cronológica, todos os acontecimentos que envolveram e ainda envolvem a Defesa Civil de Canela diante de todos os estragos causados pelas chuvas nas últimas semanas.

Além de mostrar verbas que já foram buscadas para serem investidas em Canela, o coordenador da Defesa Civil apresentou diversos protocolos e projetos que já estão em andamento solicitando valores para serem investidos em estradas, pontes, e demais obras que necessitam ser realizadas em Canela, principalmente no interior.

Marcelo ainda lembrou que Canela esteve classificada como estado de Emergência pelo Governo do Rio Grande do Sul, enquanto as cidades mais atingidas tiveram estado de Calamidade decretado, o que por óbvio, faz com que as cidades em estado de Calamidade tenham preferência e mais agilidade na busca destes recursos.

Os vereadores agradeceram todos os esclarecimentos por parte da Defesa Civil de Canela, fizeram algumas indagações, e ainda projetaram em conjunto realizarem melhorias e auxiliar nestes processos em busca de recursos para nosso município.