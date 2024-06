Atletas Kids de Canela conquistam medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

No último domingo, 23 de junho, os jovens atletas Giselle Honorato e Júlio Deotti, ambos de 14 anos, representaram a cidade de Canela no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Kids, realizado em Barueri, São Paulo. Repetindo o sucesso do ano anterior, os dois conquistaram novamente o pódio.

Júlio foi o primeiro a competir, vencendo suas três lutas e sagrando-se campeão. Em seguida, foi a vez de Giselle, que também garantiu o título ao finalizar sua oponente. Ambos os atletas retornaram a Canela como campeões brasileiros, trazendo duas medalhas de ouro.

A jornada dos atletas começou na quinta-feira à tarde, quando partiram de Canela acompanhados do professor Alessandro Honorato. Chegaram a Barueri na sexta-feira, determinados a realizar seus sonhos. A conquista das medalhas é fruto de muita determinação, resiliência, foco, esforço e comprometimento.

Giselle e Júlio são atualmente os primeiros colocados em suas categorias no campeonato estadual. O professor Alessandro Honorato, junto com Cintia Honorato, lidera o CT Honorato Team, que opera em Canela desde 2016 e conta com cerca de 220 alunos, dos quais 150 estão nas turmas kids e 70 nas turmas adultas.

Com essas novas conquistas, o jiu-jitsu infanto-juvenil de Canela ganha ainda mais reconhecimento, destacando o talento e a dedicação dos jovens atletas da cidade.