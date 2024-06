Laudo aponta insuficiência cardíaca, no caso da influencer que morreu durante viagem a Gramado

A influenciadora digital Larissa Borges, de 33 anos, teve insuficiência cardíaca enquanto estava em viagem a Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, quando acabou falecendo. A informação foi confirmada pelo laudo de necropsia. Natural do Distrito Federal (DF), Larissa estava visitando a cidade turística quando o incidente ocorreu, em agosto de 2023.

Segundo a delegada de Polícia Civil de Gramado, Fernanda Aranha, “a análise toxicológica não detectou a presença das substâncias pesquisadas. A análise de álcool no sangue não foi realizada, uma vez que o fato deu-se em 20/08/2023 e a coleta do material em 28/08/2023, após hospitalização e óbito, tempo em que o etanol já teria sido metabolizado e excretado pelo organismo”.

Ainda, Fernanda explica que “o laudo de necropsia indica insuficiência cardíaca, que pode ter ocorrido pelo uso de drogas. Vamos aguardar os prontuários médicos para finalizar o inquérito”.

A Polícia Civil solicitou os prontuários do Hospital de Gramado para concluir as investigações.

Larissa Borges, que contava com quase 30 mil seguidores nas redes sociais, estava acompanhada do namorado em Gramado. No dia 20 de agosto, ela sofreu uma primeira parada cardíaca e foi imediatamente hospitalizada. Após passar uma semana em coma, Larissa teve uma segunda parada cardíaca, que resultou em sua morte.

Conhecida por compartilhar sua rotina de treinos, receitas saudáveis e dicas de autocuidado, a influenciadora conquistou uma grande base de seguidores que agora lamentam sua perda.