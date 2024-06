Luciano Melo destaca operação de crédito de 17 milhões aprovada para o enfrentamento a tragédia climática

Nesta segunda-feira, 24, em seu espaço na Sessão Ordinária da Câmara Municipal, Luciano Melo destacou a importância da aprovação dos vereadores ao Projeto de lei 48/2024, que autoriza a operação de crédito de 17 milhões junto à Caixa Econômica Federal que será destinado a obras e projetos de recuperação da infraestrutura e patrimônio público danificados pelas recentes chuvas intensas que atingiram a região.

Luciano Melo enfatizou sobre a grande crise que estão vivendo as empresas e o setor público, onde 95% dos empregos foram impactados, não apenas por demissões, mas também por atrasos salariais e outras dificuldades. Ele mencionou que a cidade de Canela registrou um déficit de R$ 4 milhões em junho, comparado ao mesmo período do ano anterior. Além disso, o mês de maio também fechou no vermelho, e as previsões para os próximos meses não são otimistas.

“O orçamento do Poder Executivo para este ano, de R$ 298 milhões, já está comprometido devido à crise. A Prefeitura terá que ser criativa e implementar uma contenção total de gastos para atender às demandas e prioridades do município”, afirmou o vereador.

Luciano Melo também ressaltou a importância do cumprimento das promessas de auxílio e encaminhamento de recursos pelo Governo Federal. Segundo ele, sem este suporte, faltará verba para áreas prioritárias em Canela, agravando ainda mais a crise financeira do município.