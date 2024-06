Olivas de Gramado realiza campanha solidária e reverte parte do valor do ingresso para compra de colchões

Famílias de Três Coroas e Igrejinha serão beneficiadas com a doação. A campanha segue até 30 de junho e os ingressos adquiridos podem ser usados até o fim do ano.

Empenhado em contribuir com as famílias atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul, o Parque Olivas de Gramado realiza até o dia 30 de junho a campanha solidária “Durma Bem”. A ação, válida para ingressos antecipados, destina 10% da receita líquida arrecadada de cada bilhete para a compra de colchões, que serão doados para crianças vítimas das enchentes nas cidades de Três Coroas e Igrejinha. O parque também criou um PIX, onde podem ser feitas contribuições espontâneas.

Como contribuir

Até 30 de junho, todos os ingressos vendidos antecipadamente – pelo site ou Central de Vendas – tem 10% da receita líquida revertidos para a compra de colchões da empresa gramadense Acarmax. Os bilhetes adquiridos no período da “Durma Bem” podem ser utilizados até o dia 31 de dezembro de 2024.

Outra forma de participar é por meio de doação espontânea, para quem não tem viagem marcada para o Sul ou quer doar um valor a mais. A chave PIX usada é campanhasolidaria@gmail.com.

O Olivas de Gramado funciona das 10h30 às 18h, de quinta a terça-feira (fechado às quartas-feiras).

Foto: Divulgação/Olivas de Gramado

Olivas de Gramado

Funcionamento: Das 10h30 às 18h, de quinta a terça-feira. Quarta-feira fechado.

Local: Rua Vereador José Alexandre Benetti, 1808 – Linha Nova – Gramado/RS

Ingresso: a partir de R$ 89 (adulto) antecipado no site e a partir de R$139 na bilheteria (local). Crianças até 11 anos são isentas. As regras de meia entrada devem ser consultadas no site.

Fone/Whats: (54) 99610.7626

Site: www.olivasdegramado.com.br

Instagram: @olivasdegramado

Facebook: www.facebook.com/olivasdegramado