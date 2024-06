Prefeitura de Canela realiza primeiro repasse de auxílio transporte para universitários

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, realizou o primeiro repasse à Associação Serrana de Universitários (ASU) no valor de R$ 142.000,00. Esse montante é destinado ao auxílio transporte para estudantes universitários e técnicos que precisam se deslocar para outros municípios para frequentar suas aulas.

O repasse, realizado nesta segunda-feira (24), marca o início de uma série de sete pagamentos mensais, totalizando R$ 994.000,00 até o final do ano. A medida visa apoiar os universitários que enfrentam desafios financeiros para continuar seus estudos devido aos custos de transporte.

O secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer – Interino, Roberto Vieira de Oliveira, destacou a importância do auxílio. “Sabemos que muitos estudantes de Canela necessitam se deslocar para cidades vizinhas, como Taquara, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Caxias do Sul, para cursar o ensino superior. Esse auxílio é fundamental para garantir que esses jovens possam prosseguir com sua formação acadêmica sem que o transporte seja um obstáculo.”

De acordo com a presidente da Associação, Maria Vitória Rodrigues de Castro as instituições contempladas são: Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Unisinos, Universidade Feevale- FEEVALE, Faculdades Integradas de Taquara – Faccat, Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato – Cimol, Escola Profissional UNIPACS -Unipacs Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG, Centro Universitário Uniftec- UNIFTEC, Faculdade Anhanguera de Caxias do Sul- ANHANGUERA, Universidade de Caxias do Sul- UCS e Faculdade Ideau de Caxias do Sul IDEAU

Os próximos repasses estão programados para os meses subsequentes, mantendo o compromisso da prefeitura em auxiliar os universitários até o final do ano letivo. A ação reforça o compromisso da administração municipal com a educação e o desenvolvimento dos jovens de Canela.