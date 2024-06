A pedido da Famurs, Governo Federal confirma prorrogação de prazo para cadastro no Auxílio Reconstrução

Solicitação poderá ser enviada até 12 de julho.

Entre os 497 municípios gaúchos, 444 têm a situação de calamidade reconhecida pela União, o que permite a concessão do benefício de R$ 5,1 mil.

O governo federal prorrogou por mais 17 dias o prazo para que os municípios gaúchos afetados pela enchente no mês de maio cadastrem famílias que possam ser beneficiadas com o Auxílio Reconstrução.

O prazo para que as cidades solicitassem o benefício aos afetados terminaria às 17h desta terça-feira (25). Mas, atendendo a solicitação da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), que pedia a prorrogação por, pelo menos, mais 10 dias, o ministro da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, anunciou a prorrogação.

Ao todo, 444 municípios têm a situação de calamidade reconhecida pela União, o que permite a concessão do auxílio de R$ 5,1 mil. Entretanto, 166 municípios ainda não fizeram a solicitação do benefício às famílias atingidas. A partir desta terça-feira(25/06), os municípios poderão enviar as solicitações até o dia 12 de julho.

