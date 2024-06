Arraiá da UBS São Luiz e Academia Municipal de Canela anima a comunidade

Na última segunda-feira, (24), o ginásio da escola Dante Bertoluci foi palco de uma festa junina que trouxe alegria e diversão para a comunidade local. O Arraiá da UBS São Luiz e Academia Municipal de Canela reuniu moradores para uma tarde repleta de atividades típicas, proporcionando um momento de descontração e interação social.

O evento contou com uma série de atrações tradicionais que encantaram o público presente. Entre os destaques, o casamento caipira e a quadrilha fizeram sucesso, com participantes vestidos a caráter e performances que arrancaram risos e aplausos dos espectadores. A pescaria também foi uma atividade muito procurada e os participantes se divertiram tentando fisgar prêmios.

Além das brincadeiras e danças, as comidas típicas foram um dos pontos altos da festa. Todos puderam saborear delícias como canjica, pipoca e uma variedade de bolos, preparados com todo o carinho pelos participantes. A gastronomia tradicional fez com que todos se sentissem ainda mais imersos no clima junino.

Para os organizadores, a tarde foi um sucesso, superando as expectativas. “O objetivo era proporcionar um momento de lazer e integração para a comunidade, e estamos muito felizes com a participação de todos. Foi uma oportunidade para as pessoas saírem da rotina e fazerem novas amizades,” comentou a nutricionista Patrícia Reimann uma das organizadoras da UBS São Luiz.

O Arraiá não apenas promoveu a diversão, mas também reforçou a importância de eventos comunitários que estimulam o convívio social e a criação de laços entre os moradores. A festa junina no ginásio da escola Dante Bertoluci ficará marcada na memória de todos que participaram, deixando um gostinho de quero mais para futuras edições.