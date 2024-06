Curso de Direito da Faccat é premiado com o selo de qualidade OAB Nacional

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Brasil), por meio do Conselho Federal da OAB, em solenidade realizada, recentemente, em Brasília, premiou as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) com o Selo OAB Recomenda. A distinção reconhece os melhores cursos de Direito em nível nacional. A OAB usa critérios rigorosos para dar este título às instituições.

“Estamos orgulhosos com essa conquista, de fazermos parte dessa honraria. É uma grande notícia para todos e para a própria Faccat, que pode contar com um curso de Direito do mais elevado nível”, destaca o professor Dr. Alcides José Renner, coordenador do curso de Direito da Faccat.

“A qualidade do ensino está no DNA da Faccat e o selo OAB Recomenda não nos surpreende. Conhecemos o trabalho comprometido dos alunos, professores e da coordenação. Tudo isso vem ao encontro do Conceito Máximo da Instituição e dos nossos cursos na avaliação do MEC”, salienta o diretor-geral, Delmar Backes.

Sobre o SELO

O Selo de Qualidade OAB Recomenda foi instituído pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com o objetivo de promover a excelência no ensino jurídico no país. A avaliação se baseia em critérios objetivos, incluindo índices de aprovação no Exame de Ordem Unificado e no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), que são fundamentais para habilitar o bacharel a exercer a advocacia.