Devido às condições climáticas, obra na RS-235 será executada ao longo desta quinta-feira (27)

Intervenções no KM 36, sentido Canela/Gramado, nas proximidades do Parque Knorr, ocorrerão das 8h30 às 23h!

A obra para recuperação da encosta na RS-235 (KM 36, sentido Canela/Gramado), nas proximidades do Parque Knorr, que inicialmente seria executada na próxima madrugada, teve que ser transferida para a quinta-feira (27), devido às condições climáticas. A chuva que está atingindo Gramado na data de hoje (26) gera instabilidade no solo, colocando em risco a presença de trabalhadores no local.

Os trabalhos terão início às 8h30, evitando o impacto no horário de pico do trânsito na rodovia nas primeiras horas da manhã. A previsão é de que os serviços sigam até as 23 horas de quinta-feira. Neste período os motoristas que transitarem pelo trecho devem ter atenção redobrada na sinalização, próximo a rótula da Concessionária Fiat, seguindo em meia pista até o Centro de Gramado (veja mapa).

Uma alternativa para o deslocamento entre Canela/Gramado é a utilização da Rua Emílio Leobet (Estrada Velha), que segue liberada para o fluxo de veículos das 7h às 19h. A projeção é de que o trânsito esteja normalizado na RS-235 já na sexta-feira (28), sem necessidade de novos bloqueios para continuidade das obras, que estão sendo realizadas por meio de uma parceria público-privada entre a Administração Municipal e a entidade Planta Gramado.

Texto/Imagem: Comunicação/Prefeitura de Gramado