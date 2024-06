“Dona Gorda”: Curta-metragem gravado em Canela estreia em agosto

Originalmente escrito para o teatro, “Dona Gorda” foi adaptado e terá versão cinematográfica, destacando artistas locais.

O curta é uma adaptação da clássica obra da diretora e dramaturga Lisi Berti, escrita em 1999, que já percorreu o Estado com várias adaptações teatrais, incluindo uma versão em teatro de bonecos. Esta nova versão apresenta personagens inéditos e aborda de forma mais séria temas como preconceitos, gordofobia, bullying e transtornos alimentares.

A produção, que começou em abril, entra agora na fase de edição. A trilha sonora exclusiva será composta por Taine Dufau, e o filme contará com recursos de acessibilidade, como áudio descrição, para alcançar um público mais amplo.

As exibições do filme ocorrerão em diversos espaços, como escolas e grupos de saúde, com o objetivo de fomentar debates e reflexões sobre os temas abordados. O projeto foi contemplado no Edital Municipal de Chamamento 09.2023 da Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio cultural de várias empresas locais, incluindo Grande Hotel Canela, Profit Academia, Confeitaria Serrana, Pizzaria The Petit, Flor de Amora Moda Plus, Magnolia Canela e Casa Agridoce.

Com texto e direção de Lisiane Berti, produção de Daiene Cliquet Artes e produção de acessibilidade da Imaginativa AD.