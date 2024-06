Polícia Civil realiza papo de responsa, na EEEF Luiza, na cidade de Canela

Os encontros foram conduzidos pelos policiais civis Sílvia Berro e Maurício Viegas

No primeiro momento, 65 alunos dos 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental participaram das atividades. No segundo momento, foi a vez de 56 alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental.

Durante as palestras, foram abordados temas de grande relevância para a juventude atual, como bullying, cyberbullying e os perigos das redes sociais. Ao todo, 121 alunos foram sensibilizados e informados sobre essas importantes questões, contribuindo para a formação de uma consciência crítica e preventiva em relação aos desafios enfrentados no ambiente escolar e virtual.