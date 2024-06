Segunda divisão de futsal de Canela inicia no próximo dia 1º

Dez equipes disputam o título e duas vagas para a primeira divisão

Vai começar o Campeonato Municipal de Futsal – 2ª Divisão de Canela. O DMEL – Departamento Municipal de Esporte e Lazer divulgou, nesta semana, o calendário de jogos desta primeira fase, a fase classificatória, que inicia no dia 01 de julho e tem a previsão de encerramento em 02 de agosto.

Dez equipes vão jogar em chave única, todos contra todos, nesta primeira fase, em nove rodadas disputadas em segundas, quartas e sextas, no Ginásio Carlinhos da Vila. Serão três jogos por noite, iniciando às 19h30min.

As duas melhores equipes se classificam para a semifinal. As duas vagas restantes serão definidas em jogo único, com dois confrontos a serem definidos, entre as equipes classificadas entre a terceira e a sexta colocação.

Os três melhores colocados estarão classificados para a primeira divisão. Neste ano não haverá rebaixamento, pois, o DMEL pretende que a segunda divisão seja disputada com 12 equipes, número que será completado com o acesso de times da 3ª divisão em 2025.

Os times que irão disputar o campeonato são: Casa Blanca, Certinho Evento, Hortênsias Futsal, Manipulados, MB Sports e União Jovem Santa Marta, que permaneceram na segunda divisão em 2023, e Âncora C, Garfo & Bombacha, Galera da Estevão e JA Futsal, que conquistaram o acesso em 2024.



O Portal da Folha anuncia a transmissão, ao vivo, das rodadas das sextas-feiras, durante a fase de grupos e de todos os jogos de mata-mata, pelo seu canal de YouTube.