Terra Mágica Florybal é reconhecida pelo terceiro ano consecutivo entre os melhores parques do mundo

A Terra Mágica Florybal foi novamente reconhecida entre os melhores parques do mundo pelo site TripAdvisor. Pelo terceiro ano consecutivo, o parque conquistou a distinção de melhor parque do mundo, além de manter sua posição como o melhor parque da América do Sul pelo décimo ano consecutivo.

Este reconhecimento reflete o compromisso do parque em proporcionar momentos inesquecíveis de aventura, magia e diversão para toda a família. A administração do parque agradeceu aos visitantes que compartilharam suas experiências positivas no TripAdvisor, destacando a importância das avaliações e comentários para ajudar outros viajantes a descobrirem o encanto da Terra Mágica Florybal.

A Terra Mágica Florybal se orgulha de fazer parte de uma comunidade global que valoriza e compartilha boas notícias, contribuindo para um mundo mais conectado e cheio de experiências positivas. O parque convida a todos a viverem e reviverem um dia mágico em suas instalações, descobrindo o que faz deste destino um dos mais especiais e apreciados por visitantes de todo o mundo.

Sobre a Terra Mágica Florybal

Localizada em Canela, no coração do Rio Grande do Sul. Entrar na Terra Mágica Florybal é como entrar na imaginação de uma criança e abrir as portas de um reino encantado, onde magos, duendes e fadas dançam em harmonia com dinossauros e brinquedos, enquanto a imaginação flui sem limites. Nesse parque mágico, sua família mergulhará em cenários naturais fascinantes e se encantará com mais de 40 atrações, como o emocionante Cinema 7D, o vibrante Aerobike, o incrível Voo do Pterodáctilo, a empolgante Tirolesa e o eletrizante Simulador Montanha-Russa. Destaque para a mágica Casa do Mago, o encantador Jardim da Fada e os pocket shows que, a cada meia hora, transformam o ambiente em um espetáculo de pura magia. No parque Terra Mágica Florybal, a aventura e a diversão se entrelaçam, fazendo com que todos, sem exceção, redescubram a alegria e a leveza de serem crianças novamente!



Para mais informações, visite o site: www.parqueflorybal.com.br

Terra Mágica Florybal – Onde a Magia e a Aventura se Encontram!

🕰 Diariamente das 9h30 às 16h.

📍 RS466, km 5, Caracol, Canela/RS.

📲 WhatsApp (54) 3282-5050

@parqueterramagicaflorybal