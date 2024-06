Aeroporto Salgado Filho organiza retomada dos procedimentos de embarque e desembarque

Os serviços de check-in, embarque e desembarque, que atualmente estão sendo efetuados no Terminal Park Shopping Canoas, retornarão para o Aeroporto Salgado Filho a partir da primeira quinzena de julho. Os pousos e decolagens continuam na Base Aérea de Canoas.

Essa operação contempla a utilização de parte do Terminal de Passageiros que não foi impactada pela enchente e possibilita viabilizar embarque, desembarque e procedimentos de segurança para um número maior de passageiros, considerando o incremento de voos projetados para a Base Aérea de Canoas.

A pista de Canoas, que passou a receber operação de tráfego aéreo comercial no dia 27 de maio, terá suas operações ampliadas a partir de 30 de junho. O aeródromo militar passará de cinco para sete voos diários, proporcionando um aumento de 70 para 98 movimentos semanais entre pousos e decolagens. Essas novas operações serão complementadas entre 17h35 e 21h.

A ampliação das frequências foi possível a partir da instalação de torres de iluminação e revisão da estrutura operacional da Base Aérea. Com isso, serão viabilizadas novas posições para voos noturnos no local. Os novos horários foram validados pelo Comando da Aeronáutica e pela Anac.

Atualmente, a operação emergencial em Canoas contempla voos realizados pelas companhias Azul, Gol e Latam. As passagens estão à venda e os bilhetes seguem para os aeroportos de Congonhas (São Paulo/SP), Guarulhos (Guarulhos/SP) e Viracopos (Campinas/SP).

A Base Aérea de Canoas é um dos nove aeródromos escolhidos pelo Governo Federal para absorver parte da malha aérea operada no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, fechado por tempo indeterminado em decorrência das enchentes que afetaram o estado. Fonte: Porto Alegre Airport

A importância do Salgado Filho para o turismo gaúcho

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Turismo de Gramado, mais de oito milhões de turistas visitaram a cidade em 2023. Para este ano a expectativa do trade era superar essa marca. A matriz econômica do município, assim como na vizinha Canela, é baseada no turismo e a maior fatia de visitantes utiliza o Aeroporto Salgado Filho para chegar ao Rio Grande do Sul e subir a Serra.

Com queda significativa no movimento, a Região das Hortênsias busca estratégias para incrementar a circulação de pessoas. E uma das alternativas é a realização de eventos importantes para o desenvolvimento turístico e para a economia local.

“A presença das pessoas é o que move a economia da nossa cidade, é o que gera emprego e renda e torna Gramado uma cidade tão pujante. E um dos principais destinos turísticos do Brasil tem papel fundamental nesse momento de retomada, assim como a nossa empresa que manteve a data de realização do Festuris e reagendou o Connection Terroir do Brasil para contribuir na superação deste momento tão delicado no nosso estado”, comenta a CEO do Festuris e do Connection, Marta Rossi.

FESTURIS GRAMADO – O Festuris – Feira Internacional de Turismo é um evento que acontece em Gramado desde 1989. É um palco de debates de temas relevantes da atualidade e uma feira de negócios turísticos, considerada a mais efetiva das Américas. Em 2023 teve, 2700 marcas, 15 mil participantes e 40 destinos internacionais. Ocupou três pavilhões que totalizaram 27 mil metros quadrados de área. A edição deste ano ocorre de 7 a 10 de novembro. Mais informações e credenciamento no site: https://www.festurisgramado.com/

Crédito da foto: Fraport/Divulgação | Texto: Comunicação/Festuris