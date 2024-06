Brigada Militar de Igrejinha recupera veículo roubado

Na quarta-feira (26/6) aproximadamente às 13h30 uma guarnição da Brigada Militar deslocou na Estrada Associação da CEEE, para verificar a situação de um veículo que segundo os moradores estaria abandonado há cinco dias na localidade conhecida como Linha Caloni, próximo ao antigo Pesque e Pague Wagner.

No local foi localizado o veículo VW/Voyage vermelho que encontrava-se impossibilitado de rodar em razão das rodas estarem enterradas na lama. Ao efetuar a consulta no sistema foi constatado que o veículo encontrava-se em situação de roubo, ocorrido em 21/06/2024 no município de Rolante.

O veículo foi recolhido e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Igrejinha.