GuitarDrum in Concert, no Gazebo Cultural

Acontece no dia 03 de julho, à partir das 20h, no Gazebo Cultural, a primeira edição do GUITARDRUM in Concert, um evento com os alunos de guitarra e bateria da Oficina da Música, orientados pelos professores Renan Pomie e Lázaro Rodinelli, com participação dos alunos de técnica vocal, da professora Laura Franco.

Os alunos trarão ao palco do Gazebo Cultural, um repertório variado, movido com muito rock in roll.

O objetivo do evento é mostrar um pouco do trabalho que é desenvolvido durante as aulas, além de proporcionar a integração dos alunos.

Esse evento é o início de outros shows de música que acontecerão durante o ano, com os cursos que a Oficina da Música oferece dentro do Gazebo Cultural, como prévia do Recital dos Alunos, que acontece no final do ano.

O que: GUITARDRUM IN CONCERT

Quando: 03 de julho – quarta-feira

Onde: GAZEBO CULTURAL

Hora: 20 horas

ENTRADA FRANCA

Informações: (54) 984345390