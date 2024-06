Massa de ar polar trará frio intenso e geada em centenas de cidades

As temperaturas podem cair para -4ºC a -7ºC na Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra

Uma intensa massa de ar polar está prevista para ingressar no Sul do Brasil neste fim de semana, provocando uma queda significativa nas temperaturas em várias regiões. Segundo a MetSul Meteorologia, o resfriamento afetará não apenas o Sul, mas também parte do Centro-Oeste, Sudeste e até pontos do Norte do país.

Queda Drástica de Temperatura

O ar frio de origem polar será o mais forte a atingir o Brasil neste ano, com temperaturas podendo chegar a -7ºC a -8ºC no Sul. No Rio Grande do Sul, cidades como Quaraí, Vacaria e Santa Rosa já registram mínimas próximas a 1,6ºC. A previsão é de temperaturas ainda mais baixas no final de semana, com geadas amplas e mínimas negativas.

Impactos na Região Sul

As temperaturas podem cair para -4ºC a -7ºC na Serra Gaúcha e Campos de Cima da Serra. Em Porto Alegre, as mínimas podem alcançar 0ºC a -1ºC em algumas áreas. Santa Catarina também sofrerá com o frio intenso, especialmente nas áreas de maior altitude, onde a temperatura pode cair a -5ºC a -7ºC..

Geada e Congelamento

A massa de ar polar trará geada generalizada, com possibilidade de congelamento em regiões de maior altitude. Espera-se formação de gelo em rodovias e congelamento de água em canos nas áreas mais altas. A MetSul alerta para a possibilidade de perdas no setor hortifrúti devido às geadas fortes.

Ressaca do Mar

O mar ficará agitado na costa gaúcha, com ondas podendo atingir até 3 metros no final de semana. A previsão é de forte ressaca, com o mar avançando sobre a faixa de areia.

Fonte: Metsul Meteorologia