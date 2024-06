Patram realiza formatura de 46 novos Patrulheiros Ambientais Mirins no município de Gramado

Na última quarta-feira (26/06), os policiais militares do 2° Pelotão Militar de Policiamento Ambiental de Canela realizaram a formatura de 46 novos Patrulheiros Ambientais Mirins.

Os formandos são alunos da escola Presidente Vargas do município de Gramado, e a partir de agora recebem o título de “Patrulheiros Ambientais Mirins – os defensores da natureza”.

Os alunos participaram do programa de educação ambiental não formal da Brigada Militar, que desde o ano de 2004 é desenvolvido pelo Comando Ambiental, direcionado a crianças e pré-adolescente de 10 a 14 anos.

Durante as aulas, que foram ministradas pelo soldado De Aquino, os alunos receberam conhecimentos sobre meio ambiente, resíduos sólidos, água, ar, terra, poluição, fauna e flora, propiciando aos pequenos a consciência ambiental.

Esta edição do curso contou com o apoio financeiro do MOCOVI de Gramado e repasse de valores através de emenda destinada pelo Vereador Renan Sartori.

Ao final do curso os alunos redigiram redação sobre seus conhecimentos, e duas redações foram escolhidas como redação destaque, as quais recebem como prêmio duas bicicletas novas doadas pela loja Buxa Bikes.

Durante o evento ainda ocorreu o sorteio de ingressos para os formandos. Os ingressos foram doados pelos Parques SkyGlass e Alpen Park, roteiros turísticos que possibilitam integração com a natureza.