PSDB se reúne e reafirma candidatura própria com o nome do Professor Daniel

O PSDB, convicto da sua história, consciente do atual cenário político e o momento desafiador que a cidade de Gramado vive, por unanimidade, reafirma o nome do professor Daniel Koehler como pré- candidato à Prefeitura. O partido reconhece em sua escolha alguém que não apenas representa um anseio da comunidade, mas que também reflete a própria envergadura do PSDB.

Uma reunião interna dos integrantes tucanos, juntamente com os pré-candidatos à vereança, definiu estratégias e ações para continuar trabalhando no projeto de cidade que vem sendo defendido e organizado nos últimos quatro anos. “Acreditamos neste projeto coletivo, democrático, em prol de uma cidade que se constrói ouvindo as pessoas, somando lideranças e dialogando com toda a sociedade”, declara a presidente do partido, Tânia Moraes, ao lado dos colegas de partido.

Ainda de acordo com o PSDB de Gramado, em ocasião oportuna, o nome do pré-candidato a vice será anunciado com a mesma responsabilidade e orgulho. O nome do empresário Celso Fioreze está à disposição para compor a chapa ao lado do Professor Daniel, contudo, as portas estão abertas para construção junto a demais partidos e lideranças, tendo em vista que as convenções partidárias acontecem até agosto.

Texto: PSDB