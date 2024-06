Eleições 2024: Direito eleitoral e democracia digital serão tema de congresso presencial e online

O Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (IGADE) realizará, nos dias 04 e 05 de julho de 2024, o V Congresso de Direito Eleitoral na Fundação Escola Superior do Ministério Público, em Porto Alegre. Com o tema “Eleições 4.0”, o evento promete uma programação rica e variada, abordando tópicos relevantes como deepfakes, democracia digital e propaganda eleitoral.

A abertura do congresso será no dia 04 de julho, com um coquetel e lançamento de livros às 18h, seguido de palestras de especialistas como Bernardo Azevedo e Lenio Luiz Streck. No dia 05 de julho, a programação inclui seis painéis de discussão, começando às 09h e encerrando às 18h, além de um TED Talk sobre desinformação e deepfakes com Luiza Portella.

Dentre os debates, destacam-se temas como a liberdade de expressão nas redes sociais, a transparência na arrecadação e prestação de contas de campanha, e os desafios do marketing eleitoral moderno. Especialistas de diversas áreas, incluindo advogados, jornalistas e promotores de justiça, estarão presentes para compartilhar suas perspectivas.

A juíza eleitoral de Canela. Simone Ribeiro Chalela será moderadora de uma das mesas do evento, com o tema “Quem fala o que quer, ouve o que não quer: democracia e cancelamento em tempos de redes sociais”.

O evento, que também pode ser acompanhado online, é uma excelente oportunidade para profissionais e interessados em direito eleitoral se atualizarem sobre as tendências e desafios das eleições na era digital. A programação e inscrições estão abertas no site do Sympla, pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/v-congresso-de-direito-eleitoral-do-igade/2518606