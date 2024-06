Animais do Gramadozoo ganham suplementação com polenta para encarar o frio

Com as Cores do Rio Grande

O Gramadozoo está adotando medidas para garantir o bem-estar animal mesmo durante o rigoroso inverno da Serra Gaúcha. Para preparar os animais para o frio, a equipe técnica está suplementando a dieta dos animais com alimentos mais calóricos. Polenta e amendoim são alguns dos ingredientes inseridos no cardápio de aves e primatas.

Em homenagem ao Rio Grande do Sul, a atividade de enriquecimento ambiental contou com uma polenta com as cores da bandeira dos gaúchos. O alimento foi distribuído para bugios, macacos-barrigudo, araras, tucanos, seriemas, papagaios e outras aves. Para colorir, a equipe utilizou beterraba e folhas de couve. “Nas baixas temperaturas, suplementamos a refeição dos animais. Oferecemos nutrientes mais calóricos para que eles mantenham o bem-estar”, diz a bióloga Tathiana Gosaric de Barros, responsável técnica do Gramadozoo.

Segundo Tathiana, o inverno exige uma série de cuidados especiais com os animais. Além de reforçar a caloria na alimentação, a equipe técnica promove atividades de enriquecimento ambiental propícias para a temporada de frio. Onças, pumas e outras espécies são submetidas a atividades aeróbicas para manter o corpo aquecido. Os recintos também possuem áreas climatizadas para garantir qualidade de vida mesmo para espécies típicas de clima quente. “No inverno, alguns animais ficam em ambientes especiais com aquecimento praticamente durante todo o período de frio”, frisa.

Fotos e texto: Divulgação/Halder Ramos