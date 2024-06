Brigada Militar de Canela prende mulher com dinheiro de roubo a estabelecimento

Na tarde de quinta-feira (27/06), a Brigada Militar de Canela prendeu uma mulher com R$10.650,00 referente ao roubo a uma madeireira, ocorrida no município, no início do mês.

O veículo que a mulher estava foi abordado pelos Policiais Militares, no momento que ela iria movimentar o valor e entregar para outro comparsa da quadrilha.

A autora, de 23 anos, é companheira de um dos envolvidos no crime, que foi preso semana passada pela Polícia Civil e está recolhido no presídio de Canela. Ela possui antecedentes criminais e também será encaminhada ao sistema prisional pelo crime de receptação.