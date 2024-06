Brigada Militar inicia série de palestras com o intuito de reduzir índices de violência doméstica

Encontros serão realizados para as comunidades e em escolas

Nesta quinta-feira (27/06) a Brigada Militar, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), iniciou uma série de palestras tendo como tema “Violência doméstica”, nas cidades que compõem a Unidade, destinadas a mulheres da comunidade e alunos da rede escolar.

As palestras buscam a conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica, promovendo a compreensão dos direitos, oferecendo suporte e informações úteis aos participantes. Nas escolas, essas palestras buscam criar um ambiente de conscientização e prevenção desde cedo, capacitando os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas famílias e comunidades.

PALESTRAS REALIZADAS NESTA QUINTA-FEIRA

Em Canela o Soldado Jeferson Secco Oliveira realizou um encontro na Escola Dante Bertoluci, no Bairro São Luiz, para 120 alunos do 6º ao 9º ano.

Em Gramado, a Soldado Mariceles Stocco e a Soldado Daniele de Moraes Gonçalves estiveram na Escola Senador Salgado Filho, no Bairro Piratini, conversando com 60 alunos, de três turmas do 5º ano.

Em Nova Petrópolis, as palestras foram ministradas pela Soldado Patricia Hemann Reolon na Escola São José, Localidade de Pinhal Alto, e Escola 1º de Maio, no Bairro Germânia, para 60 alunos do 5º ao 9º ano.