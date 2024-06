R7 Pneus completa 10 anos

Consolidado no mercado pela credibilidade e confiança

Nesta sexta-feira (28/06), a R7 Pneus está celebrando seu décimo aniversário. Com uma trajetória marcada pela credibilidade e confiança, a R7 Pneus se consolidou no mercado, atendendo milhares de clientes com produtos e serviços de alta qualidade.

Fundada por João Henrique Rodrigues, a R7 Pneus começou suas atividades em 2014 a partir de muito sonho e dedicação. “A R7 sempre foi um sonho que eu tive e há uns 12 anos atrás que eu comecei a fazer cursos e correr atrás. Porque quando a gente tem um sonho a gente tem que correr atrás, não adianta ficar parado.” Relembra João.

No início a oficina trabalhava somente com pneus, geometria e balanceamento. Ao longo dos anos a R7 Pneus expandiu sua gama de serviços para incluir injeção eletrônica, câmbios manual e automático, mecânica geral, entre outros, sempre com foco na qualidade e satisfação do cliente. Além disso, hoje sua equipe conta com 5 funcionários.

“Tenho muito a agradecer a todos os clientes, os amigos e parceiros que sempre me acompanharam e sabem da minha trajetória”. João Henrique agradece a confiança.

Com uma história de superação e sucesso, a R7 Pneus se projeta para o futuro com a mesma determinação e paixão que a tornou uma referência no mercado. O empresário planeja continuar investindo em qualificação e inovação, visando sempre oferecer o melhor aos seus clientes.