Cadela atingida por tiro é encaminhada ao CEMPRA

Na noite do dia 8 de junho, uma cadela foi atingida por disparos de arma de fogo, após semanas de tratamento ela recebeu alta e foi encaminhada ao Centro Municipal de Proteção dos Animais de Canela (CEMPRA), onde continuará recebendo os cuidados necessários para sua completa recuperação.

O incidente ocorreu no bairro São Rafael, e a cadela que se chama Bela, foi encontrada pelo Pelotão de Policiamento Ambiental de Canela. Gravemente ferida, ela foi levada às pressas para uma clínica veterinária, onde passou por uma cirurgia de emergência para remover as balas e estabilizar seu estado de saúde.

Nesta quarta-feira, 27 de junho, Bela foi oficialmente transferida para o CEMPRA, onde continuará recebendo cuidados.

“Estamos muito contentes pelo sucesso na cirurgia e por ela ter sobrevivido!”. Demonstra o esforço e o trabalho conjunto entre as instituições, tanto a PATRAM quanto a SMMAU (CEMPRA), responsável pelos custos. Mesmo com as dificuldades diárias enfrentadas, é possível fazer um excelente trabalho, neste caso, mais uma vida salva. Agora, torcemos para que alguém se comova com a história da “Bela” e a adote!” Enfatiza o Secretario de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana Leandro Pereira Heidtmann.

Esse ocorrido destaca a importância da conscientização sobre os direitos dos animais e a necessidade de denunciar e combater qualquer forma de violência contra eles. A Delegacia de Polícia de Canela, que ficará responsável pela investigação do caso.

Texto: Prefeitura Municipal de Canela / Divulgação.