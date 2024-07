Gramado entrega Estações de Recarga de Veículos Elétricos para comunidade e turistas

Ao todo são sete pontos disponíveis espalhados pela cidade!

A Administração Municipal de Gramado, representada pelo prefeito Nestor Tissot, pelo vice-prefeito Luia Barbacovi, juntamente com o secretário de Trânsito, Tiago Procópio e o secretário Adjunto da pasta, Jorge Scáglia, realizou na tarde desta sexta-feira (28), a entrega simbólica para a comunidade e os turistas das Estações de Recarga de Veículos Elétricos. Ao todo são sete equipamentos espalhados por diferentes pontos da cidade: Rua Dr. Ricardo Sturmhöffel, Av. Das Hortênsias, Rua Garibaldi, Rua Coronel João Corrêa, Rua São Pedro, Rua Casa da Juventude e Rua Primeiro de Maio.

Os abastecedores elétricos foram instalados por meio de uma parceria com a empresa que detém a concessão do estacionamento rotativo, a Rek Parking. “São equipamentos inovadores, com tecnologia limpa e ambientalmente corretos. Mais uma vez Gramado larga na frente, sendo referência para outros municípios”, avalia o prefeito Nestor Tissot. Já o secretário de Trânsito, Tiago Procópio, lembra que o serviço é gratuito, necessitando apenas que o usuário pague a taxa do estacionamento rotativo no período em que o veículo estiver sendo abastecido. O gramadense Felipe da Silva Brombila já utiliza as Estações de Recarga de Veículos Elétricos. “Vim pra conhecer e usar pela primeira vez. É um avanço para a cidade e facilita para nós proprietários, com um custo baixíssimo”, revela Felipe.

Texto: Larissa Schneider/Divulgação

Foto: Larrissa Schneider/Divulgação