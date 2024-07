Inauguração do Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias em Gramado

Na tarde da última sexta-feira (28/06), foi inaugurada a sede do Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias, localizada em Gramado. O novo comando será responsável por atender 11 municípios da região das Hortênsias, incluindo Gramado, Canela, Picada Café, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Nova Petrópolis, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Riozinho e Rolante.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite, além de autoridades do judiciário, legislativo, civis, militares, familiares e imprensa.

Na ocasião, o Coronel Ivens Giuliano realizou o ato de posse do CRPO-H.