Mistura Live Sessions: lançamento de projeto cultural financiado pela Lei Paulo Gustavo promove videoclipes de artistas locais em Canela

Iniciativa promove videoclipes de qualidade para artistas regionais, impulsionando música autoral

No mês de julho, será lançado o projeto Mistura Live Sessions, uma iniciativa que visa valorizar a arte local através da produção de seis videoclipes de artistas da região, financiados pela Lei Paulo Gustavo. O objetivo do projeto é proporcionar material audiovisual de alto padrão para músicos e bandas locais, focando especialmente na divulgação de suas criações autorais.

Nascido da necessidade dos artistas locais de terem um material de qualidade para promover seu trabalho e buscar oportunidades em eventos e festivais, o Mistura Live Sessions realizará lançamentos tanto em formato de videoclipe no YouTube quanto em serviços de streaming de música. A opção por gravar performances ao vivo possibilitou a captação de múltiplos artistas dentro dos recursos disponibilizados pela lei, sem comprometer a qualidade final do produto, atualmente em fase de pós-produção de áudio e vídeo.

As gravações foram realizadas nos dias 30 e 31 de março, no bar Gato Preto, em Canela, destacando-se apresentações de nomes como Gang do Passinho, Teto Atral, Allexis, Mari Dinn, Algo Blue e Filho da Floresta, um canto indígena Kaingang da aldeia de Canela. A equipe de captação e produção de áudio é composta por Rodrigo Zimmer, Tiago Land e Estevan Jacks, enquanto a produção de vídeo foi de responsabilidade da Inventário AudioVisual. Vinicius Freitas, proponente do projeto, assumiu a direção geral e participou ativamente como músico.

O lançamento está previsto para o dia 17 de julho em todas as plataformas. Para mais informações e para acompanhar o projeto, visite o Instagram @MisturaLive.