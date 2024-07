Patram realiza atendimento de ocorrência de maus tratos a cavalo em Canela

Na tarde do último sábado (29/06), a Patram realizou o atendimento de ocorrência envolvendo um cavalo em maus tratos na cidade de Canela. O cavalo foi encontrado deitado em um terreno no bairro São José, em péssimas condições de saúde e estado de inanição.

O Pelotão foi acionado após moradores perceberem que o cavalo não conseguia se levantar. Com o apoio da Brigada Militar de Canela e agentes da Secretaria de Meio Ambiente, o cavalo foi encaminhado para um abrigo.

Os moradores da região trouxeram ração, pasto e água, e trataram do animal durante a tarde. Os policiais ajudaram a posicionar o cavalo de forma que ele não permanecesse totalmente deitado, o que, junto com a alimentação, possibilitou sua melhora.

Foi um trabalho em equipe bem-sucedido, que resultou no recolhimento do cavalo por conveniados da prefeitura de Canela, utilizando transporte adequado. O animal, apreendido, será tratado e colocado para adoção.

Os responsáveis pelo cavalo não foram localizados até o momento. Caso fossem encontrados, responderiam por crime ambiental e infração administrativa. Os populares foram participativos e ao solicitaram os órgãos públicos, houve a possibilidade de salvar o cavalo que ainda passará por avaliação veterinária para descartar quaisquer outros problemas de saúde.