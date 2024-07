Veículo furtado recuperado pela Força Tática em São Francisco de Paula

Na noite de sexta-feira (28/06), policiais militares da Força Tática do 3° BRBM recuperaram um veículo furtado durante uma fiscalização de trânsito na ERS 453, em São Francisco de Paula. O veículo Kia Besta, conduzido por um homem de 60 anos, havia sido furtado pouco antes em Caxias do Sul, com o proprietário acompanhando o veículo pela rodovia.

Durante a operação, outro veículo, um Corsa, foi abordado, sendo identificado como envolvido no furto. O condutor, um homem de 56 anos, também foi detido. Ambos os veículos e os suspeitos foram encaminhados para os registros devidos.

Essa ação destaca a eficiência da Força Tática na recuperação de veículos furtados e na segurança das rodovias.