2ª Copa Guri/Família Chaulet fortaleceu o Futsal de base em Canela

Competição reuniu 31 equipes e 358 atletas no último final de semana

O futsal de base teve um dia de festa, no último domingo (30), quando a Associação Sonho Olímpico promoveu a 2ª Copa Guri/Família Chaulet, no Ginásio Carlinhos da Vila.

A competição contou com 31 equipes e 358 atletas, muitos gols e um público qualificado, com as famílias indo prestigiar os pequenos atletas que buscaram o título com muita raça, nas categorias sub 09, sub 11, sub 13 e sub 15, com representantes dos municípios de Canela, Gramado, Parobé e Nova Petrópolis.

No Sub 09, a escolinha do Grêmio/Tricolor da Serra, de Gramado, venceu o João de Barro, de Parobé, por 2 x 0 na final, se sagrando campeã da categoria.

Novamente o Grêmio, superou o Gaúcho, de Canela, por 3 x 1, na final, erguendo a taça do Sub 11.

Gaúcho sub 11

Na final do Sub 13 deu Falcões do Vale, de Nova Petrópolis, que derrotou o Grêmio por 1 x 0, ficando com o título.

No Sub 15, a taça foi para Parobé, com o João de Barro vencendo o canelense Totterey por 3 x 0.

Falcões do Vale Sub 13

Durante o evento, foi homenageado um dos empreendedores do município, Flávio Chaulet e seu filho, Fábio Chaulet, pelo apoio que tem dado à copa Guri ao longo do tempo. Ainda, os organizadores agradecem à Prefeitura Municipal pela cedência não onerosa do Ginásio Carlos Alberto de Lima, Mercado Semprebon e a Família Chaulet.

Homenagem à Família Chaulet

River Sub 09 Olé Futsal Sub 09 Gaúcho Sub 09 Falcões do Vale Sub 09