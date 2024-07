Jovens de Canela têm prazo para alistamento militar prorrogado até o fim de agosto de forma presencial

Procedimento é obrigado e foi estendido para todo o Rio Grande do Sul em função da catástrofe de maio deste ano

Jovens nascidos em 2006 poderão fazer o alistamento militar até o dia 31 de agosto. O prazo foi prorrogado no Rio Grande do Sul em função das enchentes de maio deste ano. O chefe da divisão do Serviço Militar de Canela, Ricardo Lavrenz reforçou que o procedimento é obrigatório e deve ser feito de forma presencial na unidade do município.

O prazo anterior expirava no dia 30 de junho. No entanto, em razão da catástrofe que ocorreu no início de maio deste ano no RS, foi estabelecida a data de 31 de agosto para que os jovens nascidos em 2006 façam o procedimento de forma presencial.

A Junta Militar de Canela, fica localizada junto ao paço municipal, na rua Dona Carlinda, 455.

Mais informações 3282.5100, ramal 248.