Marcelo Savi prestigia formatura do projeto Integra Perifa em Canela 

Na noite de terça-feira (2), ocorreu a formatura dos alunos que integram o Projeto Integra Perifa, que é densenvolvido pelo Centro Social Padre Franco e o Instituto Cidades invisíveis.

O objetivo do projeto foi em promover a capacitação de adultos em situação de vulnerabilidade social em informática.

Na oportunidade, se formaram 15 alunos oriundos dos Bairros Dante, Santa Marta e São José e a cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas, o Vereador Marcelo Savi.

“Iniciativas como está merecem todo o nosso apoio, pois precisamos proporcionar ações que visam dar oportunidades para a comunidade carente para que assim possamos ter uma compreensão do impacto positivo que pode ser gerado na sociedade”, ressaltou o Vereador.

O Cidades Invisíveis destinou mais de R$ 30 mil ao Projeto e o aporte é resultado de uma ação realizada pela organização social em setembro de 2023, com oferecimento do Kempinski Laje de Pedra em parceria com a Tailor Partners.

Desde a inauguração da sala de informática, em agosto de 2022, o Centro Social Padre Franco tinha o desejo de oferecer à comunidade adulta um curso de informática básica, entendendo a grande necessidade de conhecimento nesta área para ajudar na busca de uma colocação no mercado de trabalho.

Durante o evento, foi anunciado que um novo curso de informática para adultos será ministrado, novamente sem nenhum custo para os participantes, com início das aulas programado para o 13 de julho. Os interessados devem entrar em contato pelo whatsapp 54.984189293.