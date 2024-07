Sete motivos para visitar Gramado neste inverno

Cidade da Serra Gaúcha está em pleno funcionamento para receber os turistas

Um pedacinho da Europa no Rio Grande do Sul, Gramado segue como um dos destinos favoritos para passeios e viagens. Nos dias frios do inverno, os ares românticos da cidade, e seus muitos pontos turísticos, são um convite para casais e famílias que queiram se encantar com belas paisagens e boa gastronomia. É possível passear por icônicos espaços como o Lago Negro e a Rua Torta, até os famosos parque temáticos como a Snowland e a Vila da Turma da Mônica, que são diversão garantida para crianças e adultos. São centenas de restaurantes e outras atrações em pleno funcionamento para agradar a todos os públicos.

“Não faltam motivos para visitar Gramado ao longo de todo o ano, mas nesses meses de frio, as paisagens da região ficam ainda mais encantadoras”, comenta a coordenadora de Turismo do Sesc/RS, Cíntia Guske. “O município está completamente preparado para receber os turistas e celebra, com alegria, essa retomada do setor vivida após o período de dificuldades enfrentado pelo Estado. Os viajantes gaúchos e de fora do Rio Grande do Sul serão muito bem-vindos para desfrutar de tudo o que a região tem a oferecer”, complementa.

Quem procurar hospedagem em Gramado pode se hospedar com conforto e segurança no Hotel do Sesc, agraciado quatro vezes consecutivas com o Prêmio Traveller’s Choice do renomado portal de viagens Tripadvisor. Bem localizado, ele proporciona aos hóspedes estrutura para um bem-estar completo. Entre os atrativos estão biblioteca, cadeiras de massagem, sala fitness, espaço web, piscina térmica, sauna seca, hidromassagem, sala de jogos, cyber, brinquedoteca e playground para as crianças. Interessados em saber mais sobre o hotel podem acessar o site www.sesc-rs.com.br/hotel-sesc-gramado. A comercialização das reservas é feita em qualquer Unidade Sesc/RS, na Central de Vendas pelo telefone (54) 3905-3500, WhatsApp (54) 39053561 ou e-mail reservasgramado@sesc-rs.com.br.

Para saber mais sobre as atrações locais, veja abaixo sete motivos para curtir Gramado nestes meses de inverno.

Sete motivos para passar as férias em Gramado

1 – Os pontos turísticos icônicos

Há lugares de Gramado que são praticamente obrigatórios de serem visitados. Na área central, o turista não pode deixar de conhecer a Rua Coberta, a Paróquia São Pedro, a Fonte do Amor Eterno e o Palácio dos Festivais, onde ocorre o renomado Festival de Cinema de Gramado. São paradas indispensáveis do Centro, também, a Praça das Etnias e a Rua Torta, que sempre rende belas fotos. Não pode faltar, é claro, uma passada no Lago Negro, uma das melhores opções de passeio ao ar livre que a cidade tem à oferecer.

2 – Os chocolates

Chocolate de Gramado é sinônimo de excelência. São várias as chocolaterias e lojas especializadas espalhadas pela cidade e que podem render um doce roteiro gastronômico. Os apaixonados por essa delícia têm a opção de visitar o Mundo do Chocolate, parque com mais de 200 réplicas de lugares famosos como a Casa Branca, a Torre Eiffel e o Cristo Redentor feitos exclusivamente de chocolate; ou o Reino do Chocolate, uma minifábrica temática que conta a história do alimento através do tempos.

3 – A gastronomia

Não é só de chocolate que vive Gramado. Bem ao contrário. A gastronomia na cidade é muito variada, com destaque a especialidades da culinária alemã, italiana e colonial, principalmente, dos fartos cafés coloniais ou sequências de fondue. O turista vai poder se deliciar com massas caseiras, sequências de galetos, carnes e várias outras opções da culinária contemporânea. Basta uma breve caminhada pelas ruas da cidade para se deparar com dezenas de opções e todo o tipo de especialidade.

4 – As vinícolas

A Serra Gaúcha é conhecida por seus vinhos e Gramado não está fora desse roteiro. A cidade oferece verdadeiras imersões na cultura e na tradição de quem vive em torno da produção do vinho, permitindo visitas a belas vinícolas de seu interior, como a Casa Seganfredo e a Vinícola Ravanello, entre outras. É possível degustar e adquirir essa deliciosa bebida para consumo ou para presentear familiares e amigos. Na cidade, há opções de transporte aos locais.

5 – Os parques temáticos

Gramado conta com vários parques temáticos com atrações variadas para agradar crianças e adultos. Entre eles, destacam-se a Escola de Magia de Gramado, que é inspirada em personagens como Harry Potter e Merlim; a Snowland, parque com atrações como montanha de neve e patinação no gelo; o Museu Medieval; o Museu de Cera e seus mais de 50 modelos de personalidades feitos de cera; o Mini Mundo, uma cidade construída com réplicas em miniatura; e a Vila da Mônica, que é inspirada nos clássicos personagens dos quadrinhos criados por Maurício de Souza.

6 – Os passeios

A cidade turística oferece opções de passeio, com roteiros turísticos para a família que, usualmente, duram um dia. Os mais conhecidos são os de agroturismo, que passam pela área rural de Gramado para apresentar propriedades de famílias rurais, e há outras opções temáticas como o Tour no Vale, o Raízes Coloniais e o Tour Linha Bela, que passam por lugares distintos e atrações como museus, restaurantes, cantinas e construções históricas da cidade da Serra Gaúcha.

7 – Canela

É difícil falar em Gramado e não falar em Canela, que fica logo ao lado e também tem uma série de opções atrativas de passeios para quem está hospedado na cidade vizinha. Destacam-se a Cascata do Caracol, os bondinhos, a Skyglass, a Terra Mágica Florybal, o Alpen Park e a icônica Catedral de Pedra no coração do município. Canela também conta com um roteiro gastronômico variado para agradar pessoas de diferentes estilos e idades em uma proveitosa visita.

Turismo Sesc – Para proporcionar descanso, lazer e estimular o conhecimento histórico, cultural e social, o Sesc/RS conta com três hotéis – Gramado, Torres e Porto Alegre – com ampla infraestrutura, além de diversos conveniados em todo o Estado e no Brasil, para os viajantes curtirem a família, os amigos e aproveitarem a vida. Também oferece pacotes turísticos com saídas de diferentes regiões do Estado, com destinos variados e condições de pagamento facilitadas.

Texto: Shállon Teobaldo/Divulgação Sesc