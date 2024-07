Vereador Jerônimo vai até Escola Severino Travi apurar demandas e problemas

O vereador Jerônimo Terra Rolim foi recebido pela diretora Cris Galle e corpo docente da escola do Distrito Industrial, em reunião com mais de 13 professores.

Rolim ouviu atentamente uma série de problemas que existem atualmente na escola, desde estruturais até administrativos, com relação ao gerenciamento promovido pela Secretaria de Educação.

O principal problema relatado pela comunidade escolar da escola Severino Travi se dá em razão da péssima situação da rede elétrica, onde os ares condicionados não podem ser ligados acima de 18 graus, senão cai a rede total.

O vereador esteve na escola nesta terça-feira, dia 2, quando a estava sem luz em razão de que pelo uso do ar condicionado um poste de luz em frente à escola pegou fogo.

Professoras relatam que frequentemente a escola fica sem energia elétrica, chegando a ficar uma semana inteira sem luz.

Um dos notórios problemas na entrada da escola se dá em razão de que a Secretaria de Educação não organizou para recolocar os bloquetos de Pav-S no espaço dos brinquedos das crianças, fazendo com que desde o ano passado tenha uma pilha de concreto no espaço que deveria ser para as crianças brincarem e usufruírem.

Ainda, a escola vai receber 26 bicicletas novas em razão de uma Emenda do ex-vereador Felipe Caputo, sendo que direção e professoras conseguiram doação de todo o material para construir um espaço para abrigar essas bicicletas e esta construção foi proibida pela Secretaria de Educação, fato esse que obrigará que as bicicletas novas doadas sejam armazenadas na rua, sob ação do tempo.

O vereador Jerônimo constatou problema na ergonomia de campo de trabalho também, pois o banheiro da sala dos professores é parcialmente interditado para uso.

Ainda, foi relatado para o vereador Jerônimo que não existe mais água mineral na escola , sendo que se professores precisarem ingerir água devem usar da torneira, que por sua vez só pode ser usada em um banheiro.

A reclamação da comunidade escolar é de que não é ouvida nas decisões da Secretaria de Educação e isso causa prejuízo, como por exemplo a construção feita de uma guarita para guarda, que foi feita na escola em um local que não tem visão total dos portões além de não ter janelas que façam acesso para o interior do pátio da escola.

O vereador Jerônimo vai oficiar a Secretaria de Educação e o Conselho de Educação e o Sindicato dos Servidores para que se manifestem e se movimentam para sanar esses problemas todos.

A diretora Cris ainda relatou ter mais de 440 crianças na escola e no intervalo ela mais a vice-diretora e mais uma ou duas professoras são obrigadas a ficar cuidando de todas, não havendo monitoria para esse auxílio.

Texto e fotos: Câmara de Vereadores/Divulgação