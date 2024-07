39º Natal Luz de Gramado celebra o acolhimento durante 88 dias de atrações

Sem sombra de dúvida, é o maior evento natalino do Brasil. São 88 dias de pura magia e encantamento. O 39º Natal Luz de Gramado inicia dia 24 de outubro e segue até 19 de janeiro de 2025. “Iniciamos a programação de natal em outubro e só terminamos na segunda quinzena de janeiro, só Gramado faz isso, podem ter certeza”, disse a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

A programação do Natal Luz de Gramado oferece atrações diárias a todos que visitam a cidade, “as pessoas podem vir para cá neste período em qualquer data que irão encontrar sempre um espetáculo, ou uma atração gratuita, e uma cidade decorada”, comemora Rosa Helena. Segundo a presidente da Autarquia, “nosso objetivo sempre foi fazer o melhor evento de Natal, e trabalhamos para isso, as pessoas estão com certeza se surpreendendo”, conta eufórica.

E a Gramadotur definiu o tema desta 39ª edição do Natal Luz de Gramado: “acolhimento” será a palavra. O planejamento da Autarquia é ampliar o bem receber de Gramado e trazer para todas atrações do Natal Luz este diferencial. “Vamos ter todo um acolhimento, principalmente para os expectadores com transtorno do espectro autista (TEA) em nossas atrações”, destacou a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

Segundo a pesquisa de satisfação realizada na última edição do Natal Luz, para 97,6% das pessoas o Natal Luz foi o motivo principal para virem à cidade. “Por isso queremos dar este acolhimento”, disse Rosa. E um dado importante: 99,9% recomendariam as atrações do evento. E para 61,78% do público teve a indicação de amigos e parentes. “Isto mostra a satisfação do público e a certeza que temos em buscar alternativas para melhorar ainda mais este nosso público com mais acolhimento”, disse Rosa Helena.

No site oficial do Natal Luz será colocado à disposição do público um descritivo para entenderem como vai funcionar. Os grandes espetáculos pagos terão locais adequados para acolher o público com TEA.

Um dado importante foi que 82,1% dos entrevistados estiveram pela primeira vez em Gramado, e para 97,6% das pessoas o Natal Luz foi o motivo principal para virem à cidade.

Segundo Rosa Helena, “avaliar o nível de satisfação do nosso público em relação aos eventos e serviços que oferecemos, identificando pontos fortes e oportunidades de melhoria, é extremamente importante”, disse. Para a dirigente da Autarquia que promove o Natal Luz, a pesquisa vai auxiliar a Gramadotur a melhorar ainda mais o maior evento natalino do Brasil, “o que orgulha a cidade de Gramado”, relatou Rosa.

Outro dado importante da pesquisa é que mais de 75% do público que vem para o Natal Luz são famílias. “O Natal Luz é um evento que reúne as famílias brasileiras, por isso queremos tornar mais tranquila e prazerosa a experiência de todos”, disse a presidente, Rosa Helena Pereira Volk. Segundo o trade, as pessoas sempre se sentem bem recebidas em Gramado, “agora queremos mais, queremos que se sintam abraçadas e acolhidas”, disse Rosa.

Outros números pesquisados:

88,5% dos entrevistados nunca estiveram em edições anteriores do Natal Luz.

63,8% adquiriram os ingressos através do site do Natal Luz.

34,2% dos entrevistados agradou tudo no evento.

PROGRAMAÇÃO

Sempre buscando resgatar a verdadeira magia do Natal, a programação do evento oferece atrações gratuitas e os dois grandes espetáculos. Desta forma, independente de poder aquisitivo, todos os públicos podem celebrar e participar dos festejos. Entre os espetáculos gratuitos, estão a Vila de Natal (diariamente) com a Casa do Papai Noel, Tannembaumfest, os shows da Rua Coberta (diários) e o Acendimento das Luzes, que terá um formato diferente este ano no centro de Gramado.

Agora para aqueles que procuram assistir grandes espetáculos, o Natal Luz de Gramado vai oferecer este ano duas atrações dignas de grandes produções internacionais. “Nossos espetáculos são sempre grandiosos, são shows de grande potencial artístico e técnico, e com novidades”, conta Rosa Helena. As duas atrações irão iniciar sempre às 20 horas.

Uma destas novidades é a volta do Grande Desfile de Natal para o centro de Gramado. Ele vai acontecer no trajeto da Av. das Hortênsias entre a rótula com a Rua Garibaldi e a rótula da Av. Borges de Medeiros, tudo no espaço com cobertura dos arcos luminosos que serão uma atração à parte. O último Desfile de Natal no centro aconteceu no ano de 2013. A partir de 2014 até 2023 este grande evento de Natal em Gramado foi realizado no Expogramado. A logística está sendo preparada pela equipe da Gramadotur, com 1.400 cadeiras, que serão pagas, para aquelas pessoas que buscam um espaço mais próximo dos personagens, ou mesmo no passeio público onde o público poderá assistir de forma gratuita. O local vai oferecer também o chamado Lounge Premium, que além de lugares reservados é servido em espaço especial um coquetel.

Os valores nos dois grandes espetáculos variam entre R$ 150,00 e R$ 540,00 e depende da opção oferecida, inclusive com descontos nos ingressos adquiridos de forma antecipada.

São mais de 3.000 profissionais que trabalham de forma direta no Natal Luz, e cerca de 600 artistas envolvidos nas atrações. “Movimenta a cultura e mexe com a emoção de forma muito forte”, disse Rosa Helena.

Confira os grandes espetáculos:

Nativitaten – o show do lago, quintas e sábados, no Lago do Serra Park – 20 horas.

Um espetáculo grandioso e um dos momentos mais emocionantes do Natal Luz de Gramado. Nativitaten é a lembrança do nascimento de Cristo. Um espetáculo cheio de magia, onde o lago do Serra Park, palco deste grande espetáculo, se transforma num cenário encantador que flutua sobre as águas numa dança de efeitos pirotécnicos e cheios da mais pura emoção natalina. Show encantador através de um enredo musical marcante, com coralistas, bailarinas, tambores, e um renomado grupo de solistas interpretando as mais belas canções de Natal.

O Grande Desfile de Natal – Uma Noite de Natal – quartas, sextas e domingos, na Av. das Hortênsias, centro de Gramado – 20 horas.

Um dos tradicionais espetáculos do Natal Luz de Gramado. Trata-se de um magnífico e emocionante show para toda a família. Quando se abrirem as portas das memórias e da magia, os elementos mais emblemáticos do Natal vão invadir os corações, despertando lembranças e aquele olhar de criança que habita em cada um de nós. Uma rica coreografia, carros alegóricos, figurinos grandiosos, muita luz, uma linda trilha sonora e personagens tradicionais do imaginário natalino que trarão magia e encantamento do Natal no centro de Gramado.

Importante lembrar que as atrações gratuitas e os grandes espetáculos acontecem até o dia 12 de janeiro, porém a cidade mágica toda decorada vai até o dia 19 de janeiro quando encerra a 39ª edição do evento.

Os ingressos para O Grande Desfile de Natal e Nativitaten estarão à venda para o público a partir do dia 11 de julho pelo site oficial do evento: www.natalluzdegramado.com.br

UMA CIDADE DECORADA

Mais uma vez o público vai encontrar uma cidade decorada em suas praças, rótulas e principais vias. Com decoração assinada pela Claudia Casagrande, o projeto já foi aprovado ainda no mês de fevereiro pelo Conselho da Autarquia. Este ano terá ainda mais luzes. Segundo Cláudia, “teremos uma cidade elegantemente decorada para uma linda temporada natalina”, comemora.

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado pelo Bradesco. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Texto: Assessoria de Imprensa 39º Natal Luz de Gramado