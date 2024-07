Brigada Militar em Gramado intensifica palestras sobre violência doméstica

Na tarde da última quarta-feira (03/07), a Brigada Militar de Gramado, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT), realizou uma palestra na escola EEEF Nossa Senhora da Pompéia, com o intuito de abordar o tema da violência doméstica. Com um público de 125 alunos, a iniciativa visa diminuir os índices de violência na região.

A palestra faz parte de um projeto contínuo da Brigada Militar para conscientizar crianças e adolescentes sobre a gravidade e as consequências da violência doméstica. A abordagem educativa busca não só informar, mas também envolver os jovens na discussão e prevenção desse tipo de violência. Essas palestras demonstram a dedicação da corporação na redução desse índice preocupante, mostrando o compromisso da Brigada Militar com a comunidade e a segurança de todos.

Brigada Militar, a força da comunidade!

Rumo aos 200 anos

Em caso de emergência, ligue 190.