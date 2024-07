Brocker Turismo é premiada como uma das melhores atividades do mundo pelo Travellers’ Choice

A Brocker Turismo foi premiada como uma das melhores atividades do mundo em 2023 pelo Travellers’ Choice. O prêmio é concedido pelo Tripadvisor, portal reconhecido mundialmente por referenciar os melhores destinos de turismo e entretenimento. Entregue às empresas que são destaque na execução de seus negócios na área do turismo, o Travellers’ Choice premia os favoritos dos viajantes de todo o mundo, com base na qualidade e na quantidade de avaliações e classificações publicadas no Tripadvisor ao longo de um período de 12 meses.

A Brocker ficou entre os 10% mais bem avaliados entre as atividades de turismo, em um ranking desenvolvido conforme taxas de satisfação feitas pelos clientes. “O Travellers’ Choice é um dos mais cobiçados prêmios do nosso setor. Por serem avaliações espontâneas de turistas no maior site de turismo do mundo, esse reconhecimento representa a confiança e preferência do público, o que nos enche de orgulho e alegria. Essa é uma amostra de que estamos no caminho certo em nossa missão de promover e valorizar as melhores experiências na Serra Gaúcha”, comenta Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker.

Texto e foto: Pedro Alencastro / Assessoria de Imprensa