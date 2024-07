Evento em Gramado vai ajudar a cidade de Santa Tereza

Gramado está linda, colorida e pronta para receber os visitantes durante o Connection Experience – Terroirs do Brasil, que é a maior vitrine brasileira de promoção dos produtos de origem. A 7ª edição está marcada para ocorrer no coração da cidade entre os dias 28 e 31 de agosto.

Durante quatro dias, Gramado será o epicentro das discussões sobre a qualidade e a diversidade dos produtos brasileiros, enaltecendo não apenas o seu sabor peculiar e único, mas também a cultura e a história por trás de cada produção. E neste ano, o Connection tem um ingrediente a mais para envolver os participantes: toda a receita das inscrições será revertida ao município de Santa Tereza, que foi severamente afetado pela enchente.

Santa Tereza é uma cidadezinha de 1.500 habitantes situada entre o Vale dos Vinhedos e o Vale do Taquari, distante cerca de 30 km de Bento Gonçalves. É considerada o segundo núcleo mais importante da imigração italiana no Brasil, privilegiada pela sua história e suas belezas naturais.

Localizada bem às margens do Rio Taquari, 80% da sua economia tem origem na agricultura, com destaque ao cultivo das parreiras de uva, cana-de-açúcar, hortifrutigranjeiros, agroindústrias e criação de suínos. Produção de móveis para exportação, metalurgia, plásticos e artesanato também fazem parte da cadeia econômica.

O poder público é gerido pela prefeita Gisele Caumo, que ganhou repercussão expressiva pelo flagrante de uma ponte sendo levada pela enxurrada enquanto fazia um vídeo. O orçamento municipal para este ano, conforme a Lei Orçamentária Anual, é de R$ 23,5 milhões. O prejuízo causado pelas chuvas de abril e maio, conforme estimativa revelada pela própria prefeita, é muito maior que o orçamento. Estima-se que sejam necessários, pelos menos, R$ 50 milhões para recuperar a infraestrutura afetada. E não é só isso, se somar aos prejuízos já sofridos nas cheias de setembro e novembro do ano passado, os valores ultrapassam os R$ 90 milhões.

Uma viagem pelo tempo

Santa Tereza ganhou visibilidade nacional com seu tombamento como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As ruas largas, o campanário, as casas antigas originais e as montanhas que cercam a cidade remontam a vida em pequenas vilas italianas da região do Vêneto. Estar em Santa Tereza é revisitar o passado.

Um local onde a vida acontece em outro ritmo. Uma cidade extremamente ligada à natureza e com o charme da arquitetura ítalo-brasileira que pode ser apreciada em cada detalhe das construções como as mais de 20 casas erguidas antes de 1920, muito bem conservadas até hoje pelos descendentes italianos, retratando a história da colonização desbravadora na região a partir de 1875.

Cidade está desenvolvendo seu potencial turístico

Além de visitar atrativos como as grutas naturais de Nossa Senhora da Uva e Nossa Senhora de Lourdes, localizadas no interior, o turista pode fazer uma agradável caminhada pelo Centro Histórico, apreciando os casarões centenários e o conhecido Campanário, localizado ao lado da Igreja Matriz, na praça Massimiliano Cremonese, desfrutando da tranquilidade local.

“Também temos opções na área da gastronomia, vinícolas e cachaçaria, ateliers de artesanato em cerâmica e madeira, passeio de caiaque e opções em hospedagem”, acrescenta a prefeita.

“As casas antigas originais que remontam às pequenas vilas italianas da região do Vêneto, aliado às belezas naturais, paisagens rurais, o rio e as montanhas que cercam a cidade, fazem do turismo, o principal potencial para o crescimento. Apostamos muito na interação entre o turismo e a agricultura, um contribui com o outro e tornam-se atrativos”, enfatiza.

DESTAQUE – Quem visita Santa Tereza se encanta com o lugar e com a hospitalidade. Vivenciar essa experiência e compartilhar com outras pessoas, certamente contribuirá muito para alavancar Santa Tereza nessa retomada.

A Prefeitura está engajada na campanha “SOS Santa Tereza”, que busca angariar recursos financeiros. Os valores serão revertidos às famílias e empresas das zonas urbana e rural atingidas pelas cheias e pelos deslizamentos. As doações podem ser feitas por PIX, cuja chave é o CNPJ 91.987.719/0001-13.

Inscrições do Connection serão doadas a Santa Tereza

Esta edição do Connection Experience – Terroirs do Brasil vai proporcionar experiências incríveis aos credenciados. Além de uma programação ampla e diversificada com exposição de produtos certificados de diferentes regiões do país, circuito gastronômico, workshops com renomados chefs, cozinha show, networking de negócios e palestras, os inscritos estarão ajudando Santa Tereza e ainda poderão visitar mais de 10 parques da região de forma gratuita.

Texto: Fernando Gusen

Fotos de Santa Tereza: Prefeitura de Santa Tereza/Divulgação

Fotos do Connection: Rafael Cavalli/Divulgação