Exposição Olhares da Estação na Rua Coberta de Canela até 31 de julho

Com a proposta de ter ações culturais o ano todo em Canela, Laghetto Hotéis, Resortes & Experiências apresenta mais uma exposição de artes visuais aberta ao público, na Estação Campos de Canella – A rua coberta de Canela, através da realização da SES Cultura Turismo e Eventos, com o apoio da Novalternativa Incorporadora. Desde o dia 1 e segue até o dia 31 de julho, a Exposição Olhares da Estação, composta por dez obras do artista André Waechter, mostra trabalhos desenvolvidos em 2023 e 2024. Oferecida gratuitamente ao público, a exposição pode ser visitada diariamente no horário das 10 às 22 horas.

Divulgação – Olhares da Estação Abraço em Sí – Óleo sobre tela – tamanho 75 x 65 cm. Série: Luz e sombra do eu. Janeiro de 2023 Olhar da Baiana – Óleo sobre tela – Tamanho 45 x 35 cm. Série: Olhares da Estação. Fevereiro de 2023

Como tema, a exposição visa comemorar os 100 anos da Estação Canela, hoje revitalizada e que conta com várias atrações culturais e gastronômicas. A idealização se traduz como que uma pessoa que, sentada no banco da estação, observa atentamente os transeuntes que por ali circulam, pessoas estas com crenças diferentes, pensamentos próprios, cultura diversa e cada uma com sua vida e história, passando por ali; pessoas de etnias diferentes, suas aflições, seus comportamentos, amores, vidas que se cruzam, pensamentos misturados com suas emoções de partir, de deixar um amor, perspectiva de encontrar um novo mundo e universos diferentes… A Exposição é uma reflexão existencialista, um mundo de pensamentos em torno de cada pessoa que passa em uma estação de trem, vidas que se cruzam, com um olhar ou simplesmente um adeus. Ao passar pelos totens em sequência, os visitantes da Exposição podem observar a Estação revitalizada e estilizada, também retratada pelo artista, pensando nas locomotivas que saiam da Estação Canela e cortavam os vales seguindo da serra para a Capital Porto Alegre.

Artista André Waechter

