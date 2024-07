Feira do Peixe Vivo terá 3ª edição no Expogramado neste sábado

Após duas edições de sucesso, a Feira do Peixe Vivo chega à sua 3ª realização neste sábado (06). Desta vez, os produtores estarão no Expogramado, na Av. Borges de Medeiros, 4111, das 7h às 18h, comercializando tilápias diretamente de suas propriedades do interior. O principal objetivo é atender a demanda da comunidade da região central.

“Queremos valorizar a produção de peixes do interior e oferecer aos clientes um produto de qualidade e fresquinho. Esse foi um pedido feito pelos produtores para a Secretaria da Agricultura e para o prefeito Nestor Tissot que estamos atendendo com muita alegria porque cada edição é um sucesso”, afirma o secretário da Agricultura, Eliézer Nascimento.

Texto: Assessoria de Imprensa / Prefeitura Municipal de Gramado