Projeto da nova Aldeia do Papai Noel avança no Centro de Gramado

O projeto de reformulação da Aldeia do Papai Noel está avançando na avenida Borges de Medeiros, 2300, no coração de Gramado. Com assinatura do renomado Carlos Volk, a reestruturação envolve em sua primeira etapa, que deve ser concluída em julho, um telhado cenográfico de neve, decoração natalina permanente e uma torre, a Torre dos Relógios. O emblemático endereço é a casa do Papai Noel desde fevereiro de 2024.

Após 30 anos, a Aldeia do Papai Noel mudou de local para continuar encantando milhares de turistas. “O Papai Noel continua com sua morada no Centro de Gramado. Teremos uma Aldeia de cara nova. O projeto vai transformar o espaço”, garante o consultor do projeto da nova Aldeia do Papai Noel, Renato Fensterseifer Junior

CAPITAL DO NATAL

Conforme Fensterseifer, o complexo na Borges de Medeiros vai passar por uma reestruturação completa até novembro. “O Papai Noel atende desde fevereiro na Borges, 2300, recebendo crianças diariamente e mantendo a magia do Natal o ano inteiro”, destaca.

Sem ainda revelar todos os detalhes, o consultor antecipa que o ambicioso projeto vai reafirmar Gramado como capital do Natal. Em área de mais de 2.000 m², a nova Aldeia terá uma fábrica de Natal, onde o Papai Noel vai preparar os presentes, os tradicionais trens monorail, lojas temáticas e área gastronômica, além da Casa do Papai Noel. “Todos os ambientes terão a temática natalina”, adianta. Mais novidades serão anunciadas em breve.

Texto: Halder Ramos.