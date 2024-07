Show musical de Gabriel Boelter e intervenção circense do Kombinação

No Projeto Estação Cultural em Canela, domingo, dia 7 de julho

Domingo, dia 7 de julho, terá mais uma tarde de apresentações artístico-culturais na Estação Campos de Canella – A rua coberta de Canela. Está previsto para a partir das 16 horas o show de Gabriel Boelter, músico com mais de 20 anos de carreira tocando na Serra Gaúcha, com presença marcante em eventos, restaurantes, hotéis, casamentos e apresentações em diferentes tipos de homenagens e momentos especiais como pedidos de noivado, bodas, aniversários, formaturas, entre outros. Gabriel Boelter vai apresentar na Estação um repertório bem eclético: Perfect – Pink, A Thousand Years – Christina Perri, Beautiful things – Benson Boone, Love on top – Beyonce, Leave the door – Bruno Mars, Eyes Closed – Ed Sheeran, Dog days are over – Florence and the Machine, Flowers – Miley Cyrus, As it was – Harry Styles, Golden hour – Jvke, Table for two – Alok e Photograph – Ed Sheeran. O trabalho pode ser conferido em seu Instagram @gabisaxofone.

Compondo a programação, haverá ainda intervenções protagonizadas pelo grupo do Ponto de Cultura Kombinação, que mostra a arte circense e engrandece o momento cultural. Kaiu da Kombi é o espetáculo circense, de rua, teatral, coreográfico e performático, que utiliza as técnicas tradicionais do circo com uma linguagem moderna. Como tema principal, aborda situações do cotidiano e traz como reflexão conceitos, valores e sonhos que deixamos de lado ou esquecemos para enfrentarmos os tempos difíceis em que vivemos e propõe o resgate de nossa força interior e de nossos valores como motivação para seguirmos em frente, com a confiança de que podemos, através da arte e da elevação de nossas mentes e corações, buscar a unidade entre os seres e construir uma sociedade mais sensível, humana, ética, com compaixão e empatia.

O projeto Estação Cultural em Canela – Cultura o ano todo se apresenta como um evento de referência nacional, com apresentações semanais de música instrumental e intervenções circenses. São duas expressões artístico culturais destacadas que ganham espaço, com o projeto que contempla artistas solo, duos e DJs, trios, bandas locais, regionais e orquestras. “Queremos fomentar um polo de intercâmbio e difusão cultural no Sul do Brasil, com apresentações e intervenções qualificadas, de forma gratuita e em programação contínua”, frisa Sandro Bonatto, da S&S Turismo Cultura e Eventos, responsável pela execução, que se dá através da lei federal de incentivo à cultura.

Como objetivos do projeto estão ainda: fomentar a cadeia produtiva do setor com suas externalidades positivas; valorizar a classe artística e profissionais da cultura; incrementar a movimentação turística, a geração de renda e emprego; transmitir conhecimento de forma extensa e inclusiva para a comunidade local e visitantes; promover espetáculos semanais de intercâmbio e difusão cultural; realizar intervenções circenses ao longo das apresentações instrumentais; fomentar expressões e atividades artísticas que possibilitem a troca de saberes culturais; contribuir com a integração dos artistas locais, regionais e estaduais da classe cultural e da comunidade; e, apresentações culturais de música instrumental e artes circenses com periodicidade semanal, mostrando um panorama do mercado instrumental gaúcho com todos os estilos e vertentes.

Realizado pela S&S Cultura Turismo e Eventos, o projeto Estação Cultural em Canela é executado através da lei federal de incentivo à cultura. Assim, são apoiadores culturais: Samburá, Buffon, Nutrire, Tide Brasil, Rivatti, Progás, Braesi, Laguetto, Difatto, Ls Nogueira, GP Pneus, Quinta do Morgado, Sinoserra e Estação Campos de Canella. Ministério da Cultura – Governo Federal Brasil. União e Reconstrução.

Texto: Duclerc Silva Produções Culturais/Assessoria de Comunicação Estação Cultural em Canela