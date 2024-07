Atleta canelense Bernardo Boeira Hanel ruma aos Estados Unidos para carreira como estudante-atleta

Bernardo Boeira Hanel, de 18 anos, meio-campista natural de Canela, está prestes a iniciar uma nova fase em sua carreira esportiva e acadêmica. Ele assinou contrato com a Lincoln Trail College (NJCAA), em Illinois, e se prepara para se apresentar à instituição no outono, começando sua trajetória como estudante-atleta nos Estados Unidos.

Jornada no Futebol

Bernardo tem uma trajetória promissora no futebol brasileiro. O volante iniciou sua carreira no sub-12 do Esporte Clube Novo Hamburgo, onde jogou até o sub-16, entre 2018 e 2022. Em 2022, ingressou no Gramadense, destacando-se como vice-campeão gaúcho no sub-17 e ajudando o time a quase alcançar a divisão de acesso no profissional no ano passado.

Nova Oportunidade nos EUA

Bernardo embarca para os Estados Unidos no dia 29 de julho, pois a pré-temporada da Lincoln Trail College começa no dia 1º de agosto. A NJCAA, liga em que a equipe compete, é uma plataforma importante que equivale à categoria de base no Brasil, oferecendo uma via para o desenvolvimento acadêmico e esportivo.

Expectativas Futuras

Bernardo está entusiasmado com a oportunidade e vê essa experiência como um passo importante para se tornar um jogador profissional. “Agora nos Estados Unidos vou começar a trajetória de estudante-atleta com o objetivo de virar profissional,” afirmou.

A NJCAA é conhecida por preparar atletas para os drafts, que podem encaminhá-los para carreiras profissionais, sendo um ambiente competitivo e enriquecedor para jovens talentos.

Currículo

– 2015-2018: Projeto Talento Serrano em Canela

– Junho 2018: Avaliação no Internacional em Alvorada

– 2018-Jan 2022: Esporte Clube Novo Hamburgo

– Março 2021: Avaliação no América do Rio Preto em Mirassol, SP (aprovado, mas não seguiu por motivos particulares)

– Fevereiro 2022 até hoje: Esporte Clube Gramadense

– Finalistas do Gauchão sub-17 em 2022

– Jogou Gauchão sub-20 e pelo profissional no Gauchão série B em 2023

– Em 2024, está jogando o campeonato Liga Serrana