Canela Grill é nova opção de gastronomia no centro de Canela

Restaurante oferece buffet e à la carte com qualidade e valores acessíveis

Canela conta com uma nova e diferenciada opção de gastronomia, o Canela Grill, que abre suas portas a partir deste sábado (6), às 11h30min.

O restaurante, localizado na Av. Osvaldo Aranha, 151, centro de Canela (antigo Gif’s Burguer/Restaurante Oswaldo), oferece almoço e jantar, com preços acessíveis, sem dispensar a qualidade no atendimento e nos pratos oferecidos.

Ao meio-dia, serão três opções de almoço. Viandas e pratos feitos a R$ 19,99, buffet livre com carnes a R$ 29,99, buffet com grelhados de carnes nobres a R$ 39,99 ou buffet a quilo por R$ 69,90.

À noite, diversas opções de pratos à la carte. A casa também oferece hambúrgueres ao meio-dia e à noite.

Além disso, o pavimento superior está preparado para receber canelenses e turistas para happy hour, com chopp e petiscos, aos finais de semana. O espaço também estará à disposição para locação e confraternizações.

O novo empreendimento é comandado pelos casais Inácio e Lesli de Oliveira e Daniel Oliveira e Michele Ries, mas são as mulheres que estão preparando tudo para a inauguração e vão comandar a casa.

“Queremos receber a todos com o mesmo carinho que dispensamos em todas nossas atividades. Vamos oferecer um cardápio de qualidade com um valor diferenciado que, com certeza, vai agradar a turistas e canelenses”, diz Lesli.

Michele relata que está muito feliz com este novo desafio. “Trabalhamos muito para criar um ambiente aconchegante e esperamos por todos para desfrutar deste novo espaço”.