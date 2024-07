Canelense marca gol mais rápido do futebol gaúcho

Gregory Souza estabeleceu recorde ao balançar a rede aos 10 segundos de partida

O canelense Gregory entrou para a história do futebol gaúcho ao marcar o gol mais rápido já registrado, com apenas dez segundos de jogo. O recorde foi estabelecido durante a partida entre o Futebol Com Vida e São Gabriel, pela 12ª rodada da Segundona Gaúcha, na noite desta quarta-feira (3).

O gol do atacante de 18 anos de idade superou o recorde anteriormente estabelecido por Yura, em um clássico Gre-Nal de 1977, que havia marcado aos 14 segundos de partida.

O Futebol Com Vida assegurou a vitória por 2 a 0 sobre o São Gabriel, com mais um gol de Gregory ao longo da partida. No ano passado ele foi autor do gol do acesso do FutVida.

Carreira Promissora: Relato de uma Mãe Orgulhosa

A reportagem da Folha conversou hoje com a mãe de Gregory, Sionara Souza Angelo.

Ela relata que a jornada esportiva de seu filho, sempre incentivada por ela e por seu pai, Reginaldo Angelo. Gregory começou nas quadras de futsal da escola Guerreiro. Logo, ele migrou para o campo, integrando o projeto Talento Serrano. Sua evolução o levou ao Esporte Clube Novo Hamburgo, onde permaneceu por um ano e meio. Aos 13 anos, em uma fase crucial, ele se mudou para Tubarão, jogando pelo Hercílio Luz. Suas habilidades o levaram ao América São José Rio Preto em São Paulo, e posteriormente ao Sport Club Recife. Nos últimos dois anos, ele se destacou no Fut Vida, clube do ex-jogador Sandro Becker, onde se profissionalizou em setembro do ano passado. Atualmente, treina no centro de treinamento em Viamão, junto ao Vila Ventura.