Polícia Civil deflagra Operação Golden, em investigação a homicídio ocorrido em Igrejinha

Nesta sexta-feira (05/07), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Igrejinha, deflagrou a Operação Golden, resultante de investigação de crime que resultou na morte de um vendedor de joias morador da cidade de Gravataí. Cinco pessoas foram presas. Foram apreendidos mais de cem pinos de cocaína, 59 pedras de crack, 400 porções de maconha embalada, aparelhos celulares e valores em dinheiro.

A ação contou com apoio de policiais integrantes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e das Delegacias de Polícia de Três Coroas, Taquara, Rolante e Riozinho.

Na ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão nas cidades de Porto Alegre, Gravataí e Cachoeirinha. Além disso, dois mandados de prisões foram cumpridos nas penitenciarias de Osório e Charqueadas, em face dos dois investigados de serem os executores já estavam reclusos por envolvimento em outros homicídios.

O Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, Diretor da 2ª Delegacia Regional de Polícia do Interior de Gramado, ressaltou: “É uma investigação bastante complexa, pois os suspeitos e a vítima não possuíam vínculos conhecidos na cidade, o que demonstra a competência, empenho e capacidade técnica da equipe policial de Igrejinha”. O Delegado ainda destacou a importância das prisões, tratando-se de suspeitos vinculados a um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas e crimes correlatos, especialmente homicídios/execuções. “Também foi muito importante a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário na análise e deferimento das medidas”, completou Barcellos.

O Delegado Caliari referiu que, após meses de apurações, com utilização de avançadas técnicas investigativas e diversas diligências, foi possível identificar dois suspeitos de consumarem o crime. A motivação do assassinato, conforme o delegado, ainda está sendo apurada: “Ao que tudo indica o crime foi premeditado, pois a vítima saiu da casa da namorada em Novo Hamburgo no início da tarde de 13 de setembro de 2023, referindo que tinha um compromisso marcado na cidade de Gravataí sem dizer com quem e comprovadamente foi arrebatado em seu carro pelos dois criminosos naquele município, nas proximidades das moradias dos dois executores, tendo sido posteriormente levado até a cidade de Igrejinha, onde foi morto a tiros”, explicou.

Texto: Polícia Civil RS